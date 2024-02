Gazzetta - Osimhen, il ritardo non cambia i piani: oggi le visite, domani si allena

Victor Osimhen non è ancora tornato a Napoli a causa di un ritardo nel volo da Lagos a Istanbul che non gli ha permesso di prendere la coincidenza.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen non è ancora tornato a Napoli a causa di un ritardo nel volo da Lagos a Istanbul che non gli ha permesso di prendere la coincidenza. Cosa succede ora? Le ultime arrivano dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport: "Il programma di base resta comunque invariato. Se non sorgeranno ulteriori imprevisti, il nigeriano è atteso in giornata a Castel Volturno dove si sottoporrà ad alcuni controlli da parte dello staff medico che valuteranno le sue condizioni.

Si capirà, dunque, se sarà convocabile per la sfida col Genoa o se conviene aspettare direttamente l’incontro di Champions League col Barcellona per rivederlo in campo, quando riprenderà quasi sicuramente il posto da titolare al centro dell’attacco".