Gazzetta - Osimhen, questa sera il punto: tabella di recupero già dalla prossima settimana?

Questa sera si farà un primo punto della situazione dopo l'operazione di martedì di Victor Osimhen. Le ultime su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Per valutare anche quando l’attaccante del Napoli potrà tornare a casa. Poi qualche giorno di riposo. Ma con l’auspicio di cominciare ad avviare una tabella di recupero già dalla prossima settimana, naturalmente con tutte le cautele del caso. Così da poter vedere Osimhen riprendere a svolgere esercizi in palestra e a correre a Castel Volturno. Perché quei tre mesi potrebbero pure diventare meno lunghi del previsto".