Gazzetta - Patto Insigne-Gattuso per la Champions prima dell'addio

Loro due insieme, complici per l’Europa: l’impressione è che Lorenzo Insigne e Rino Gattuso abbiano stabilito un patto, per ridare la Champions League al Napoli e ai suoi tifosi, con l’impegno di provarci fino in fondo. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parla del forte legame tra il tecnico e il capitano del Napoli: "Nelle intenzioni, almeno, i due stanno dalla stessa parte, entrambi hanno a cuore le sorti di questa stagione che, fin qui, è vissuta di palpitazioni e tensioni. C’è di mezzo il futuro del club, certo, ma anche l’orgoglio personale che va salvaguardato. Il feeling tra i due non ha mai subito scossoni, il tecnico si è sempre affidato al talento dell’attaccante per superare i momenti più difficili.

Da qualche settimana, Insigne ha ripreso a incantare, il suo rendimento sta crescendo di partita in partita, mentre l’ultima prestazione contro il Bologna ha restituito un po’ di morale a Gattuso. L’impegno da rispettare è alla portata. L’Europa dei grandi resta l’obiettivo del club nonostante le tante difficoltà incontrate in questa stagione. Ma la classifica incoraggia il Napoli che è atteso da un trittico terribile (Milan, Juve e Roma), la prossima settimana".