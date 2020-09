Gazzetta - Pirlo voleva Dzeko, Paratici ha scelto Morata dopo aver capito una cosa da Roma

La Juventus ha scelto Alvaro Morata. Tutto fatto con l'Atletico Madrid. Perché il club bianconero abbia scelto di puntare su di lui lo spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Lo sbarco dello spagnolo chiude una partita a lungo in bilico e risolta dal club bianconero nel primo pomeriggio, cioè quando Paratici ha preso atto che a Trigoria si erano fermati per Milik, rendendo impossibile il via libera per Dzeko, il centravanti scelto da Pirlo. Così il responsabile dell’area sportiva juventina ha definito le intese con l’Atletico Madrid".