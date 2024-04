Gazzetta presenta Manna: "Ha fiuto sul mercato, è ottimo stratega e conosce i giovani"

Giovanni Manna, futuro ds del Napoli, ha fiuto sul mercato, sa essere un ottimo stratega in fase di trattativa e sa come riorganizzare la gestione sportiva

E in più, ha una grande conoscenza dei giovani, come dimostra il passato da responsabile della NextGen bianconera. La mossa di De Laurentiis spariglia le carte e dimostra come il numero uno azzurro sia già concentrato sulla prossima stagione, visto il fallimento dell’annata post scudetto. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.