Gazzetta ricorda: "ADL ha sempre blindato Koulibaly, cosa farà questa volta?"

Il Barcellona fa sul serio per Koulibaly, in passato De Laurentiis ha sempre blindato il suo difensore, cosa farà in questa stagione? Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "In passato De Laurentiis ha respinto proposte rilevanti per il suo pezzo pregiato del pacchetto arretrato. Si erano affacciati sia il Psg che il Manchester United, ma la quotazione è sempre stata molto alta. Vicina ai 100 milioni di euro. Quei tempi, però, sono passati: adesso si prospetta un'offerta molto meno ricca. In passato KK ha sempre assecondato la linea societaria. Sarà interessante capire quali saranno i prossimi sviluppi".