Gazzetta: "Rosa del Napoli non è all'altezza di quelle che lotteranno per il titolo"

La panchina azzurra a Verona, priva di tante seconde linee cedute e piena di ragazzini

La rosa del Napoli non è all'altezza di quelle delle squadre che lotteranno per lo scudetto: lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Così la rosea: "Antonio ha definito lo scudetto di due anni fa un tranello e forse bisogna davvero metterlo nel cassetto dei ricordi per ricominciare, magari ponendosi delle domande anche su alcuni protagonisti di quella cavalcata trionfale che oggi sono l’ombra di loro stessi.

La rosa del Napoli per qualità e quantità oggi non è all’altezza di quelle che lotteranno per il titolo. La panchina azzurra a Verona, priva di tante seconde linee cedute e piena di ragazzini, non regge lontanamente il confronto con quelle delle altre big. Ci sarebbe bisogno di altri innesti importanti, ma se non parte Osimhen… Conte ha nuovamente girato alla società tutte le domande postegli sul nigeriano".