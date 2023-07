Gazzetta - Sondaggi per Kilman e Le Normand: le risposte frenano il Napoli

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive delle piste per il dopo Kim.

"Fra i profili più seguiti nella scelta del centrale difensivo quello dell’inglese di origini ucraine Maximilian Kilman, del Wolverhampton, e lo spagnolo Robin Le Normand della Real Sociedad. Ma le risposte avute fanno riprendere quota alla pista italiana: Scalvini". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive delle piste per il dopo Kim.

"Ai primi passi di sondaggio ecco risposte con richieste superiori ai quaranta milioni e soprattutto poca voglia di trattare. E in questo il problema non è tanto il Napoli, ma l’appeal del nostro campionato per professionisti che già giocano in Premier e nella Liga spagnola. Piste ancora non abbandonate dal club azzurro ma sicuramente complicate da percorrere. Anche perché investire cifre così alte - considerando anche gli ingaggi - significherebbe ammortamenti più complicati visto che parliamo di giocatori non giovanissimi. Al tempo stesso Micheli e Mantovani stanno spaziando su vari profili, cercando di trovare soluzioni diverse".