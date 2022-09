Gazzetta - Spalletti tentato da Raspadori dal 1' contro il Torino: il motivo

È un vero rebus il tridente del Napoli in vista del match di domani contro il Torino

È un vero rebus il tridente del Napoli in vista del match di domani contro il Torino, ma di sicuro nella testa di Luciano Spalletti il primo pensiero è come inserire in questo puzzle tutto da assemblare il pezzo pregiato, vale a dire Giacomo Raspadori. La tentazione di sfruttare il magic moment del numero 10 della Nazionale è ovviamente molto forte, sia perché l’ex attaccante del Sassuolo è in fiducia sia perché dal punto di vista tattico potrebbe essere l’arma a sorpresa per scardinare la difesa di Juric. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.