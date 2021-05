Gazzetta su ADL: "Sugli allenatori ha mostrato qualche pecca. Occhio a Spalletti..."

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia De Laurentiis per la gestione finanziaria del club ma focalizza l'attenzione sulla scelta degli ultimi allenatori. Il quotidiano scrive: "Sugli allenatori il presidente negli ultimi anni ha mostrato qualche pecca. Perché se scegli Ancelotti («lo vorrei per 10 anni», disse) e avvii un nuovo ciclo con lui, poi non abbandoni Carletto in un triste autunno senza provare con tutte le forze a difendere il progetto. Quello che è accaduto, in maniera diversa, anche con Rino Gattuso. Se il prescelto sarà Spalletti - uno che come personalità non scherza - o chiunque altro, poi va sostenuto nei momenti delicati. Altrimenti siamo tutti bravi quando si vince".