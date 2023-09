Gazzetta su Garcia: "Harakiri cambiare qualcosa che funzionava alla perfezione"

Le idee di gioco di Garcia ancora non sono state recepite dai giocatori e questo genera confusione

Le idee di gioco di Garcia ancora non sono state recepite dai giocatori e questo genera confusione. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive; "Non è nostalgia spallettiana, ma se una cosa funziona rinunciarci per qualcosa di diverso, che invece non va, può sembrare harakiri. Siccome non pensiamo che Garcia sia autolesionista o inesperto, serve che il tecnico sia diretto e credibile coi giocatori. Questo è stato un gruppo abituato a ripetute sedute tattiche per sviluppare un modello, diventato uno dei più ammirati in Europa".