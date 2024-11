Gazzetta su Lukaku: "Acerbi gli ha rubato pure l'aria! Non ha inciso mai..."

Romelu Lukaku è tornato a San Siro contro l'Inter per la prima volta da centravanti del Napoli e non è riuscito a brillare. Così analizza la sua prestazione l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Qualche tifoso interista ha pure ritirato fuori dal cassetto il fischietto dello scorso anno. Romelu non s’è preoccupato più di tanto.

Ma non ha inciso mai, se non in un paio di giocate spalle alla porta. Acerbi gli ha rubato pure l’aria. Non il saluto, quello no: tutti gli ex compagni gli hanno dato il cinque, non evitandolo con lo sguardo come un anno fa. Meno freddezza, in assoluto”.