Gazzetta su Ounas: "Magari tornerà protagonista già col Venezia"

Adam Ounas sta bene e tornerà presto in campo. Magari già domenica. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Spalletti conta sul suo folletto algerino per spaccare alcune partite. Come gli è capitato in Europa League a Varsavia e contro il Leicester: gol belli e importanti per la qualificazione. Ecco perché il tecnico lo ha messo in lista europea, preferendo sacrificare il neo acquisto inglese Tuanzebe. E magari chissà che già da domenica in Laguna, Ounas non possa tornare protagonista anche in campionato".