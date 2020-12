Gazzetta su Petagna: "Difende palla come pochi, ma non è mai stato un bomber"

Focus tattico su Andrea Petagna da parte de La Gazzetta dello Sport, che evidenzia pregi e difetti della nuova punta titolare del Napoli: "Sia contro la Lazio sia al Diego Maradona, contro il Torino, Gattuso lo ha schierato nel ruolo di centravanti. Un’opportunità importante per questo ragazzo dal fisico possente, ma che non è mai stato un attaccante prolifico sotto rete. Il suo è un lavoro di movimento negli ultimi 20 metri e lui è anche capace di difendere il pallone come pochi, per consentire ai compagni di risalire il campo".