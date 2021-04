Gazzetta sul futuro di Meret: "Ha già fatto sapere una cosa al Napoli"

La prossima estate andrà chiarita la situazione relativa al futuro di Alex Meret. Il talento friulano non vuole più alternarsi con Ospina. Potrebbero esserci novità importanti. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Meret ha già fatto sapere di non essere più disposto all’alternanza, è un giovane in carriera e non vuole perdere tempo prezioso, trascorrendone una buona parte in panchina".