Gazzetta sull'Atalanta: "Qualificazione Champions dura se il Napoli si scatenerà sul mercato"

L'Atalanta è da tempo una delle sorprese del campionato italiano. Ma confermarsi non è mai facile. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ne parla facendo riferimento alla voglia di riscatto delle altre squadre, quelle che non hanno centrato il traguardo della Champions: "Se le grandi squadre finite dietro l’Atalanta - Roma, Milan e il Napoli che ha già fatto un colpaccio con Osimhen - si scateneranno sul mercato, ecco che sarà inevitabilmente più dura riuscire a salire per la terza volta di fila sul carro dei partecipanti alla Champions League".