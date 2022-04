Gazzetta sulla mossa di ADL con Mertens: "Esperto o paravento?"

Così si interroga l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla mossa di Aurelio De Laurentiis verso Dries Mertens

Esperto o paravento? Così si interroga l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla mossa di Aurelio De Laurentiis verso Dries Mertens: "E poi ci si chiede, nel rinnovamento che il Napoli sta avviando, quale diventerà il ruolo di Mertens? L’uomo di esperienza che guida specie in Champions una squadra che sarà rinnovata, specie in attacco?

Oppure la sua conferma diventa per il club solo una mossa di immagine dal momento che stanno andando via giocatori di un certo peso (dopo Insigne, probabilmente Osimhen e non si sa chi altri ancora) e non si può lasciar partire il vero idolo della tifoseria?".