Gazzetta - Svelato il motivo della rabbia di Gattuso: i problemi sono evidenti

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive, analizzando la situazione attuale del Napoli: "Al momento, è in corso una tregua tra allenatore, squadra, club e ambiente. Tuttavia, i problemi sono visibili e difficili da nascondere. L'impressione è che la rabbia dell’allenatore sia provocata dal fatto che, finora, non è riuscito a trasmettere alla squadra il suo furore. Sensazione che viene confermata anche dalla fragilità caratteriale e la mancanza di determinazione che emerge in ogni partita. Spesso ci si perde nello specchiarsi nelle proprie qualità tecniche e si perde di vista la concretezza. Ci si illude di essere belli e, dunque, si limita la capacità realizzativa. Problemi che Gattuso sta già valutando dall’inizio della stagione senza trovare, tuttavia, la soluzione al problem".