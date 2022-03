Gazzetta - Tegola Anguissa: le ultime sulle sue condizioni fisiche

Non solo Di Lorenzo: in casa Napoli l'allarme infortuni scatta anche per Anguissa, che salterà le sfide con il Camerun

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non solo Di Lorenzo: in casa Napoli l'allarme infortuni scatta anche per Anguissa, che salterà le sfide con il Camerun. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Nel ritiro col Camerun è affiorato un risentimento alla coscia che dovrà esser valutato nelle prossime ore. Intanto, Anguissa salterà i playoff per il Mondiale. E le sue condizioni costituiscono un problema in più per il Napoli deciso a rilanciare la rincorsa per lo scudetto".