Gazzetta - Un blitz sul gong del mercato: resta in piedi l'idea Lo Celso

Sogno argentino: il Napoli non hai mai perso di vista la situazione Giovani Lo Celso. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "E allora ecco riaffiorare una pista già sondata dal Napoli, quella che porta al centrocampista argentino del Tottenham Giovani Lo Celso, classe 1996. Una trattativa che oltre un mese fa si è arenata perché gli azzurri chiedevano il prestito del giocatore che gli inglesi invece vogliono soltanto cedere. Peccato che Lo Celso - nonostante un altro discorso aperto per un ritorno al Betis di Siviglia - ancora sia a Londra, ma il Tottenham non lo ritiene più funzionale alla squadra.

Se la situazione restasse così magari il Napoli potrebbe ritentare il blitz sul gong del mercato e concludere un’operazione, anche in questo caso, non semplice visto che parliamo di un giocatore che ha uno stipendio di oltre quattro milioni netti a stagione.