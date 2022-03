I gol di Osimhen valgono 16 punti: il dettaglio

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive dell'impatto in questa stagione di Victor Osimhen:

I numeri che riguardano le reti del cannoniere azzurro sono evidenti: gli 11 gol realizzati in campionato “pesano” tantissimo sulla classifica del Napoli, perché hanno portato ben 16 punti sui complessivi 63. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive dell'impatto in questa stagione di Victor Osimhen: "Ma non è l’unica unità di misura del suo apporto alla squadra. Perché, per fare un esempio specifico, le statistiche non fanno emergere quanto decisivo sia stato il suo contributo nella trasferta di Firenze. Allora il Napoli al tramonto del primo tempo era sotto di un gol e soffriva la spinta dei padroni di casa.

Quando Fabian Ruiz inventò un lancio di 50 metri sul quale Osimhen si avventò portando il pallone in area dove veniva atterrato. Rigore, pari, e inerzia della partita che cambiò con gli azzurri vincenti al Franchi in rimonta. E allora per capire sino in fondo l’apporto di questo centravanti va guardato in profondità il rendimento della squadra. Scopriamo, dunque, alcuni dati importanti. A partire dalla media punti (2,3 contro 1,7) notevolmente differente con il nigeriano in campo o indisponibile".