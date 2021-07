Il Giornale - Alcuni presidenti di Serie A preoccupati per la copertura Dazn sul territorio

Dazn trasmetterà tutte le partite del prossimo campionato di Serie A e sette in esclusiva, ma a un mese dall'inizio della nuova stagione emergono i timori da parte di alcuni presidenti. Il quotidiano Il Giornale oggi in edicola fa sapere che i presidenti sono preoccupati per la copertura di Dazn sul territorio, preoccupazione espressa nel corso dell'ultima riunione.