Il Giornale - Insigne, che noia il tiro a giro: è il rituale di un piede senza forze

Lorenzo Insigne criticato da tutti i quotidiani per la prova contro l'Irlanda del Nord. L'edizione odierna de Il Giornale scrive: "Insigne è bello da vedere, ma noioso in quel tiro a giro che sembra il rituale di un piede senza forze. Il problema dei centravanti ha reso zoppa questa Italia. Ieri la formazione titolare segnalava 4 giocatori con un totale di 27 reti segnate. Insigne capocannoniere con 10 gol, Chiesa che dovrebbe essere il gioiello con soli 4 gol in 37 partite contro le 7 di Barella in 34 presenze".