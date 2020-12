Il Giornale - Lui la molla, l'amante pubblica video osé sul web: ex Sassuolo vittima di revenge porn

Lui, sposato, dice basta a lei, l'amante, e diventa subito vittima di revenge porn. La trama, purtroppo, è di quelle che abbiamo imparato a conoscere in questo periodo, ma stavolta è un protagonista maschile a finire sugli smartphone di mezza Italia. Si tratta di un ex calciatore del Sassuolo, che ai tempi della sua esperienza in neroverde ha provato a scaricare l'amante - una suadente fanciulla sudamericana che ha ben pensato di pubblicare sul web due video osé registrati a sua insaputa - ritrovandosi una vita stravolta, al punto da esser costretto a cambiare squadra. Il materiale hard è finito addirittura nella chat dei familiari del calciatore, che s'è difeso facendo scattare la denuncia. A riportarlo è Il Giornale.