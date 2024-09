Prima pagina Il Mattino - "Sfruttare i talenti: ecco come Conte ha cambiato il Napoli"

Grandi meriti per Antonio Conte, che ha sfruttato i talenti della rosa

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola in prima pagina si è concentrato anche sul Napoli, reduce dall'ottimo pareggio ottenuto all'Allianz Stadium contro la Juventus. Gli azzurri di conseguenza si sono portati a quota 10 in classifica, ad un solo punto di distanza dalla capolista Torino. Grandi meriti per Antonio Conte, che ha sfruttato i talenti della rosa partenopea per cambiare in senso positivo questo Napoli, che ha voglia di proseguire lungo la scia della continuità.