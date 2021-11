Il Messaggero - Napoli-Udinese può essere rinviata per i playoff dell'Italia

“E si coltiva l’idea, ancora in versione piuttosto embrionale, per la verità, di rinviare un’intera giornata di Serie A di marzo a pochi giorni dalla semifinale degli spareggi. È molto, molto complicato”. Si parla di questa possibilità sull'edizione odierna de Il Messaggero, col quotidiano che ipotizza la possibilità di rinvio per la giornata di campionato in programma il 20 marzo.

In quella data il Napoli dovrebbe ospitare l'Udinese al Maradona, ma da più parti stanno arrivando pressioni per spostare l'intera giornata di campionato e permettere alla Nazionale di Mancini di preparare al meglio gli spareggi per il Mondiale.