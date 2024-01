Il Roma avverte: "Traore firma solo se sta bene, Napoli vuole vederci chiaro sulle sue condizioni"

Al suo arrivo in Italia, in settimana, il centrocampista 23enne sarà sottoposto ad accurate e approfondite visite mediche.

Fonte: di Giovanni Scotto per Il Roma

Prima di far firmare Hamed Junior Traorè il Napoli vuole vederci chiaro. Al suo arrivo in Italia, in settimana, il centrocampista 23enne sarà sottoposto ad accurate e approfondite visite mediche. Solo se le supererà senza incertezze si procederà con la chiusura del prestito. Senza andare troppo dietro nel tempo, la carriera di Traoré è sempre stata caratterizzata da qualche problema fisico di troppo. Nella seconda annata in Serie A (2021-22) col Sassuolo, fu vittima a ottobre di un misterioso virus influenzale che lo fermò per una sola partita. Poi sempre in campo (con 2 gol) prima dell’ultima Coppa d’Africa, nel 2022. Il torneo gli fece bene, vistoche al rientro Traoré sfornò gol (2)e assist a profusione. Curiosamente saltò proprio la gara contro il Napoli del 30 aprile 2022 per un problema al piede. Nella stagione successiva, quella scorsa, una fratturaal piede lo ha tenuto fuori fino ametà ottobre, ma perse il posto datitolare. Prima del suo addio a gennaio 2023, due reti nelle ultime duepartite, non a caso partendo titolare. Poi la terribile esperienza inglese, dopo il trasferimento al Bournemouth. Un infortunio al piede gli ha consentito di giocare appena 7 partite: l’ultima il 4 aprile 2023. Invece, in questa stagione Traoré ha giocato appena 48 minuti, con sole tre presenze. Poi 7 panchine e tutte le altre partite fuori: inizialmente per motivi poco chiari, poi per la malaria che lo ha colpito a inizio a dicembre. In sostanza Traoré non vede il campo dal 24 settembre 2023, ma con soli 4 minuti giocati. L’ultima partita con minutaggio discreto risale ad aprile 2023, l'ultima intera addirittura a un anno fa. Evidente che non sia un giocatore esattamente “pronto”. Anzi, non solo Traoré non sarebbe pronto da utilizzare, ma in realtà è un giocatore da recuperare e rimettere in condizione, facendogli prima rivedere il campo dopo mesi e poi lavorandoci con pazienza. Più che un innesto immediato, sembra una sorta di scommessa per la prossima stagione. Il Napoli infatti si è tutelato al massimo: pagherà il prestito oneroso solo in caso di riscatto, per una cifra globale di 25 milioni. Intanto il giocatore arriva gratis, sempre ammesso che superi i test medici, che sono già iniziati in Inghilterra e che saranno completati in Italia.

GLI ALTRI AFFARI. Il Napoli lavora anche per il prestito di Antonin Barak della Fiorentina: il 29enne in questa stagione ha giocato solo due volte da titolare. La Fiorentina spinge per l’obbligo di riscatto, De Laurentiis non ci pensa neanche: serve un diritto con prestito oneroso, al massimo. La valutazione di Barak è di 8 milioni. Chiesto anche Orel Mangala del Nottingham Forest. Il belga ha 25 anni ed è un affare più interessante: ma anche in questo caso De Laurentiis pensa solo a un prestito con diritto. Zanoli, che non è stato convocato per la Supercoppa, è a un passo dalla Salernitana.