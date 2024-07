Il Roma - Conte non vuole più aspettare per Lukaku: ha chiesto a Manna di trovare una soluzione

Ma c'è il rischio che si arrivi al prossimo mese. Conte non è d'accordo e ha chiesto al ds Manna di trovare una soluzione

Antonio Conte vuole il prima possibile Romelu Lukaku per iniziare a lavorare con lui. Lo scrive l'edizione odierna de Il Roma: "La strategia potrebbe essere di proseguire la trattativa per Osimhen nei tempi che saranno necessari, ma allo stesso tempo andare a concludere col Chelsea l’acquisto di Lukaku. Il Napoli lo prenderà a titolo definitivo sulla base di 25 milioni più bonus (5 in due anni), mentre al belga dovrebbe andare un contratto di 6.5 milioni per tre anni. Per ora Lukaku è ancora in vacanza: prima di rientrare a casa attende di sapere se può venire direttamente in Abruzzo e cominciare di nuovo a lavorare con Conte.

Ma c'è il rischio che si arrivi al prossimo mese. Conte non è d'accordo e ha chiesto al ds Manna di trovare una soluzione. Dopo l’esperienza molto positiva all’Inter, dove insieme conquistarono lo scudetto. Lukaku si è ridotto ancora l’ingaggio pur di lavorare col tecnico azzurro: al Chelsea guadagnava quasi 12 milioni, diventati poi 7.5 per la Roma nella scorsa stagione. Ora “solo” 6.5 a Napoli, praticamente guadagnando la metà di prima.