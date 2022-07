Il Roma - Mertens è un Piano B: da Spalletti non filtra entusiasmo per la riconferma

La sensazione è che il rinnovo del belga (in realtà sarebbe più corretto parlare di un “ritorno”) sembra essere più che altro un “Piano B”

C'è ancora speranza di vedere Dries Mertens in maglia Napoli? Le sensazioni del quotidiano Il Roma non sembrano essere positive: "Mertens è attualmente in Belgio, con la sua famiglia. Comincerà ad allenarsi da solo oggi, e dovrebbe rientrare in Italia. A questo punto ogni giorno sarà quello buono per volare a Dimaro da De Laurentiis e firmare il contratto. Ma non dipende tutto dal calciatore, che intanto potrebbe dire sì alla proposta di un contratto annuale da 2.5 milioni col Napoli.

La sensazione è che il rinnovo del belga (in realtà sarebbe più corretto parlare di un “ritorno”) sembra essere più che altro un “Piano B” che una priorità. Da parte di Spalletti non filtra entusiasmo per la conferma del belga, e la società ritiene comunque pesante l’investimento di 2.5 milioni per una stagione a un calciatore di 35 anni