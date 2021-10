La Stampa - Napoli e Milan poco brillanti, colpa del calendario compresso

Gigi Garanzini ha scritto di Inter-Juventus, e più in generale di Serie A, sulle colonne de La Stampa: “Pareggia per la prima volta il Napoli, pareggiano anche le due lontane inseguitrici di sangue blu. Poco spettacolo, sull'uno e sull'altro fronte, alla fine la più soddisfatta è la Juve che evita nel finale una sconfitta per lunghi tratti, saggiamente, difesa per mancanza di gioco offensivo, prima di provare a ribellarsi nel finale.

Poco, pochissimo ha fatto l'Inter per provare a chiudere la partita, a causa in particolare della latitanza di Lautaro Martinez. Ma la sensazione complessiva è che un po' a tutti in questa fase manchi brillantezza, Napoli e Milan compresi, quasi certamente per via di un calendario implacabilmente compresso”.