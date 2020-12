Libero distrugge Buffon: "Lui può bestemmiare, quante uscite a vuoto con la lingua..."

"Buffon può bestemmiare", è l'apertura delle pagine sportive di Libero. Niente squalifica. Cristante era stato fermato. Gigi graziato dal giudice sportivo per un’imprecazione durante Parma-Juve ripresa dalle telecamere: dal «meglio due feriti che un morto» al «bidone dell’immondizia», quante uscite a vuoto con la lingua.

"Nel finale della partita di sabato contro il Parma, si è sentito chiaro come il portiere della Juve si sia rivolto a Portanova, appena entrato: 'Porta,mi interessa che ti vedo correre e stare lì Dio c**e a soffrire eh, il resto non me ne frega un c***o'. Se Cristante,ma si potrebbe citare anche il caso precedente (marzo 2020) di Donati durante Lecce-Atalanta, è stato fermato dal giudice sportivo (quindi dalla prova tv) per 'piena garanzia tecnica e documentale' delle immagini a disposizione, Buffon pare si sia “salvato” perché che non ci sarebbero primi piani dell’episodio a renderne immediato il riconoscimento, oltre al fatto che al giudice non è arrivato materiale dalla Procura federale. Eppure, il video virale sui social spazza ogni dubbio, inequivocabile. Due pesi e due misure? O a pensar male si fa peccato?"