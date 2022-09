Libero: "Raspadori è il miglior nove in circolazione, perchè Mancini non gli dà fiducia?"

Perchè Roberto Mancini non conferisce piena fiducia a Giacomo Raspadori? Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano Libero

Perchè Roberto Mancini non conferisce piena fiducia a Giacomo Raspadori? Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano Libero. “Non è il massimo della vita nemmeno ricordare che «l’Italia non propone più grandi centravanti» e sentire Immobile che rimanda l’addio solo per una richiesta del ct. Uno come Raspadori, che ha cercato e compiuto il salto in una grande, non può essere di certo motivato da queste dichiarazioni.

Non sarà il “nove” classico («Con un attaccante al fianco forse è meglio, ma ho sempre giocato da prima punta») ma è il migliore in circolazione: perché non dargli piena fiducia?”