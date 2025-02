Libero sta con il club: "Scelte giuste, magari questo farà scappare Conte ma è così che si fa"

Così scrive l'edizione odierna di Libero analizzando le scelte di mercato a gennaio delle squadre in cima alla classifica:

“Si muove tanto a gennaio chi è indietro in classifica e si muove poco chi è davanti, quindi bisogna valutare “per sottrazione” l’operato di Napoli, Inter e Atalanta. Così scrive l'edizione odierna di Libero analizzando le scelte di mercato a gennaio delle squadre in cima alla classifica: "Quest’ultima ha fatto bene ad avvicendare Maldini a Zaniolo, mentre Posch è stata una toppa agli infortuni. L’Inter ci ha guadagnato dall’avvicendamento Zalewski-Buchanan anche perché così ha posizionato Carlos Augusto nel ruolo in cui rende di più, il vice-Bastoni. Se non è intervenuta in attacco è perché non si è presentato l’incastro che doveva nascere con l’uscita di Correa o Arnautovic.

Dal Napoli ci si poteva aspettare il sostituto di Kvara? Forse no dato che lo è già Neres. Certo, alla toppa-Okafor allora andava abbinato Comuzzo, ma le pretese erano alte. Rimane un insegnamento: le grandi società investono sul giocatore che può far fare un salto di qualità, non su un surrogato. Magari questo farà scappare Conte ma di solito è così che si comporta un club con le idee chiare”.