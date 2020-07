I presidenti stanno con ADL: tutti d'accordo con la nascita di una media company della Lega

Riunione di presidenti a Roma con la convocazione di Aurelio De Laurentiis. Oggetto del confronto, la nascita di una media company della Lega capace di intercettare risorse con una grande diversificazione dell’offerta ma senza cedere pezzi di governance. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela i dettagli dell'incontro: "Tutti d’accordo dunque sulle potenzialità e sull’intenzione di costruire una piattaforma verso il triennio 2021-2023, anche alla luce del pessimo stato dei rapporti con Sky (con cui è sempre in corso la vertenza sul pagamento dell’ultima rata di questa stagione). De Laurentiis, e fra chi è schierato su questa posizione ci sarebbe anche il presidente della Lazio Claudio Lotito, punta però su un canale Lega senza cedere quote, con una serie di pacchetti da proporre ai differenti operatori di mercato. Abbiamo un prodotto forte, questo è il discorso, possiamo fare da soli. Diversa l’impostazione di Dal Pino (assente ieri per inderogabili impegni assunti precedentemente): la Lega si tiene la sua parte «sportiva» riservandosi però di aprire a un socio di minoranza in una società incaricata della commercializzazione dei suoi prodotti, primo fra tutti i diritti tv".