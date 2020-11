I quotidiani bocciano Gattuso: "Napoli regala due gol e riaffiora un vecchio difetto"

I quotidiani bocciano Gattuso per il ko del Napoli contro il Sassuolo. Voto 5 per il Corriere dello Sport: "Il Napoli è meno brillante, ma lo è anche un altro dato: 22 tiri e 0 gol. Il vecchio difetto riaffiora: e costa carissimo come con l'Az". Solo per La Gazzetta dello Sport non c'è bocciatura, voto 6: "La squadra crea ma spreca, concede poco ma di fatto regala due gol. Stavolta non riesce a incidere coi cambi". Voto 5.5 per il Corriere della Sera.