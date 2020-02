I quotidiani incantati da Mertens: "Serata prestigiosa, è tanta roba!"

Nella notte del suo 121esimo gol con la maglia del Napoli, Dries Mertens si è confermato giocatore estremamente importante per questa squadra. Cosi anche i quotidiani di oggi hanno esaltato la prestazione dell'attaccante belga con voti molto alti: "Il record dei 121 gol nella notte più prestigiosa. Ma Mertens, come dice Gattuso, è tanta roba. La sua fase difensiva è eccellente, non è un caso che il Napoli subisca appena esce", scrive La Gazzetta dello Sport.



Gazzetta dello Sport 7.5

Corriere dello Sport 7.5

Tuttosport 7.5

Corriere della Sera 7.5

TuttoNapoli 7.5