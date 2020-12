I quotidiani su Gattuso: "Festeggia la qualificazione, ma l'assetto e i cambi non convincono"

Un anno da allenatore del Napoli per Rino Gattuso, voto 6 per il Corriere dello Sport dopo la prova con la Real Sociedad: "Festeggia un anno azzurro con la qualificazione e il primo posto, ma a fare la partita è stata la Real: sotto il profilo del gioco, del possesso e dell'anima. L'assetto non convince, come il tempo dei cambi". Stesso voto per La Gazzetta dello Sport: "Venti minuti di supremazia non possono bastare se poi per altri 70 vieni chiuso nella tua metà campo". Voto 7 per il Corriere della Sera.