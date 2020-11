Repubblica - Abruzzo nella bufera: 6mln dei fondi post-Covid al Napoli per i ritiri, il caso

In piena emergenza sanitaria l'Abruzzo ha approvato una variazione di bilancio per coprire finanziariamente la Convenzione firmata con Aurelio De Laurentiis per un milione e 220 mila euro annui fino al 2025, in totale dunque circa 6 milioni, "nell'ambito delle attività finalizzate alla ripresa post-Covid delle attività produttive e turistiche". E' bufera sulla Regione guidata dal governatore Marsilio. Il caso è finito all'Anac e alla Procura dell'Aquila per volontà dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, che protestano per tale spesa vista la situazione sanitaria.