Repubblica - ADL è sicuro: con Mazzarri ha imboccato la strada giusta

Sul nuovo tecnico scrive così l'edizione odierna di Repubblica.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis è convinto di aver fatto una scelta giusta nel chiamare Walter Mazzarri a sostituire il deludente Rudi Garcia. Sul nuovo tecnico scrive così l'edizione odierna di Repubblica.

"Errare è umano, perseverare sarebbe diabolico. Ma il presidente è convinto di avere imboccato al secondo tentativo la strada giusta e per questo non si è fatto vedere negli ultimi giorni a Castel Volturno, dimostrando in maniera tangibile di avere totale fiducia nel nuovo allenatore".