Repubblica - ADL ha parlato del Maradona per 20 anni, ora che può averlo non lo vuole più

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica torna sulle parole di Aurelio De Laurentiis che rilancia l'idea Bagnoli ed esclude lavori al Maradona per motivazioni tecniche.

Il quotidiano scrive: "Verba volant, d’accordo, ma pure le parole hanno un peso e il conto delle volte in cui Aurelio De Laurentiis aveva chiesto la gestione in esclusiva dello stadio Maradona è lungo quasi come il ventennio della sua presidenza nel calcio. «Datelo a me, ne farò un impianto-gioiello a livello internazionale… » . Adesso che potrebbe mettersi d’impegno per averlo veramente, però, il proprietario del Napoli ha cambiato all’improvviso idea e del tempio intitolato alla memoria di Diego non vuole più saperne".