Repubblica - ADL pronto ad offrire biennale ricchissimo a Italiano: i dettagli

Un biennale da 4 milioni a stagione per strappare Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Questa la notizia rilanciata da Repubblica nella sua edizione odierna: "Stasera il presidente del Napoli osserverà con grande attenzione il suo pupillo davanti alla tv e poi dovrebbe entrare a tutti gli effetti in azione, mettendosi in contatto di persona con il collega e alleato Rocco Commisso.

I rapporti tra i due sono ottimi e con un trofeo internazionale in ballo il numero uno azzurro è stato attento a non disturbare la concentrazione massima di un club amico. Da domani però la strada sarà libera e qualcosa si muoverà, con Adl che sarebbe pronto a offrire al possibile erede di Spalletti un biennale da 4 milioni netti a stagione".