Repubblica - Assetto difensivo inedito al Camp Nou: la mossa vincente di Spalletti

"Bella idea quella di schierare sulla sinistra in difesa Juan Jesus, gioca da terzino puro e limita il temuto Traorè. In quel settore l’Inter sabato trovò generosi varchi per Dumfries". Scrive così Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, nella sua rubrica 'Il Graffio' per il quotidiano, elogiando dunque la scelta di Luciano Spalletti: "La solidità del Napoli è consolidata da una difesa bloccata, Spalletti vieta stavolta estemporanee gite in avanti.

Si eleva in tutta la sua potenza e nel rapinoso tempismo Koulibaly, collaborando a sinistra per esorcizzare Traoré ed al centro il gigante Aubaneyang a sua volta controllato da Rrahmani. A destra può solo agitarsi Torres, un giovane di talento, decisivo nell’attimo del rigore. Di Lorenzo che non avanza è una novità. Il segnale di un assetto difensivo inedito. La rigida linea a 4, coordinata e coesa, regge bene per quasi un’ora".