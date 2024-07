Repubblica: "Cambio di strategia comunicativa con Conte: meglio tardi che mai"

Il Napoli con l’arrivo di Antonio Conte ha già iniziato a modificare anche la sua strategia mediatica

Il Napoli con l’arrivo di Antonio Conte ha già iniziato a modificare anche la sua strategia mediatica, imboccando con decisione la strada maestra e inedita della trasparenza (meglio tardi che mai...), dopo essere stata quasi sempre troppo passiva durante l’ormai ventennale gestione di Aurelio De Laurentiis.

Ora invece i rumors vengono stroncati sul nascere ed è una ventata di aria nuova di cui potrà beneficiare in tempi brevi tutto l’ambiente: reduce da un anno orribile e bisognoso di un cambio di rotta per ricompattarsi. Lo scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola.