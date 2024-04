Repubblica - Clamoroso Natan: i compagni hanno chiesto a Calzona di sostituirlo!

Natan - scrive La Repubblica - è stato sostituito quasi a furor di popolo nell’intervallo

Il clima in casa Napoli non è di certo dei migliori, ancor di più dopo la cocente sconfitta di ieri al Castellani contro l'Empoli. La reazione della squadra viene raccontata da La Repubblica, quotidiano su cui si legge che negli spogliatoi sono volati stracci. Anche all'intervallo. Natan - scrive La Repubblica - è stato sostituito quasi a furor di popolo nell’intervallo, nel vano tentativo dei compagni di trasformarlo in un capro espiatorio.