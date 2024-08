Repubblica - Conte non è contento di Meret: vuole uno come Kepa

Sull'edizione odierna di Repubblica si scrive del possibile addio a sorpresa dell'estremo difensore

"Ci si affida alle sensazioni che vanno nella direzione di un Napoli pronto a cambiare faccia. Il discorso riguarda pure Alex Meret". Sull'edizione odierna di Repubblica si scrive del possibile addio a sorpresa dell'estremo difensore: "A Conte non dispiacerebbe un numero uno con altre caratteristiche, un portiere come lo spagnolo Kepa, accostato al Napoli proprio due anni fa prima di rimanere al Chelsea.

L'estremo difensore basco ha disputato l’ultima stagione al Real Madrid (che pensa di acquistarlo) in prestito: è tornato ai Blues ma ha un solo anno di contratto e potrebbe rappresentare, a 30 anni, un’occasione. L’incastro si realizzerebbe soltanto in caso di cessione in questa sessione di mercato di Alex Meret" si legge sul quotidiano.