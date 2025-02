Repubblica critica: "Kvara, altro che ricatto: bastava rinnovarlo per evitarlo"

L'edizione odierna de La Repubblica torna sulla cessione di Khvicha Kvaratskhelia nel mercato di gennaio ora che il Napoli è in emergenza proprio sulla corsia mancina, quella in cui agiva il georgiano: "Secondo Manna, il Napoli era costretto a cederlo. Quasi sotto ricatto, si è letto. Bastava offrirgli un rinnovo migliore per tenere sotto controllo le aliquote Uefa di svincolo, articolo 17".

