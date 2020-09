Repubblica - Gattuso studia mossa a sorpresa per Parma: il centravanti non sarà Osimhen

In queste prime settimane di lavoro a Napoli, tutti i riflettori sono puntati sul neo acquisto Victor Osimhen, già inseritosi alla perfezione nei meccanismi della squadra partneopea. Tuttavia, secondo La Repubblica, mister Rino Gattuso starebbe pensando ad una possibile mossa a sorpresa per la gara col Parma: in particolare, il tecnico azzurro potrebbe preferire Andrea Petagna al nigeriano, completando il tridente offensivo con Mertens e Insigne.