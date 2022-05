Repubblica - I motivi che hanno indotto Insigne e ADL a non rinnovare il contratto

L'edizione odierna di Repubblica prova a spiegare i motivi che hanno indotto le parti a non rinnovare il contratto in scadenza.

"Purtroppo io e la società abbiamo fatto una scelta, ma tornerò presto perché Napoli è casa mia". Così ha parlato Lorenzo Insigne nel dopo gara col Genoa, senza entrare nei dettagli dell'addio. L'edizione odierna di Repubblica prova a spiegare i motivi che hanno indotto le parti a non rinnovare il contratto in scadenza.

"Insigne si sente incompreso, vuol guadagnare di più in un tramonto dorato. De Laurentiis con la mente viaggia in senso opposto. Come posso pagare di più un calciatore che il 4 giugno svolta per i 32 anni e chiuderà magari a 35? La carriera è una candela che non ravviva mai la fiamma, ma lentamente si spegne. Lo strappo si consuma nel cinismo delle professioni. Il tuo valore è pari a quanto puoi dare da domani".