Repubblica - Il Napoli ed alcuni commentatori stanno distruggendo Meret

"Il Napoli, ed alcuni commentatori impietosi quanto mal disposti, stanno distruggendo una delle grandi promesse del calcio italiano. Alex Meret". Lo scrive sull'edizione odierna di Repubblica Guido Trombetti, che parla di un portiere penalizzato dal dualismo con Ospina, che toglierebbe dunque certezze al talento prelevato nell'estate del 2019. A questo punto, secondo Trombetti, non è da escludere l'addio: "Forse innanzitutto per lui, ma anche per la società, sarà meglio cederlo".