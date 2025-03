Repubblica - Il Napoli non potrà permettersi di sbagliare un altro mercato dopo gennaio

Il Napoli non potrà permettersi di sbagliare un altro mercato dopo averlo già fatto a gennaio, pertanto si programmano già le mosse per la stagione che verrà. A scriverlo è l'edizione odierna de La Repubblica: "La situazione del resto è fluida, per quanto riguarda la panchina.

L’ex ct è sotto contratto fino al 2027 e il confronto a giugno con Aurelio De Laurentiis servirà dunque solo a mettere in chiaro le strategie da seguire in vista della prossima annata, con il club che ha già fallito il mercato invernale e sarà obbligato a dimostrare con i fatti di voler rilanciare in maniera ambiziosa il suo progetto".